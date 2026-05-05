Неомилитаризм в Японии поднимает голову и уже представляет реальную угрозу, заявил МИД Китая в день 80-летия со дня открытия Международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийский процесс). Ведомство добавило, что международному сообществу необходимо вспомнить о предпосылках, принципах и итогах Токийского процесса.

Как сообщает агентство «Синьхуа», представитель МИД КНР отметил, что «правые силы Японии пытаются всеми возможными способами отрицать и искажать решения Токийского процесса», а также оправдывать преступления, совершенные во время Второй мировой войны. По его словам, в стране пересматриваются учебники истории, а у народа формируют искаженное восприятие событий.

Представитель ведомства добавил, что японские чиновники и политики до сих пор почитают военных преступников и возносят им хвалу в храме Ясукуни. По его мнению, власти Японии готовятся ускорить ремилитаризацию, развернуть наступательные вооружения, перестроить военную машину и пересмотреть пацифистскую Конституцию.

Токийский процесс проходил в Токио с 1946 по 1948 годы. Специальный судебный орган составили представители СССР, США, Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Индии и Филиппин. Из 29 обвиняемых высших чинов Японской империи 25 были приговорены к повешению или тюремному заключению, в том числе к пожизненному. Премьер-министры Коки Хирота и Хидэки Тодзио были казнены во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. Еще один премьер Фумимаро Коноэ совершил самоубийство накануне ареста.

Эрнест Филипповский