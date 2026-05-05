Число сбитых БПЛА над Ленинградской областью увеличилось до 16

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что число сбитых над регионом беспилотников увеличилось до 16. Ранее он писал о трех уничтоженных БПЛА.

«Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают атаку противника»,— уточнил губернатор.

Угроза атаки БПЛА в Ленинградской области действует с 1:25 мск. Александр Дрозденко предупреждал, что в регионе «возможно понижение скорости мобильного интернета». Петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы около полутора часов.