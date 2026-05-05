Воздушное пространство Катара было частично закрыто, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерские службы. Ориентировочно ограничения продлятся до 11 мая, добавил источник агентства.

По словам собеседника агентства, для авиасообщения с эмиратом выделено семь воздушных коридоров: четыре из них предназначены для входа в воздушное пространство Катара, а три — для вылета в сторону Саудовской Аравии и Бахрейна.

Ранее в ОАЭ продлили до 4 мая ограничения на полеты в воздушном пространстве страны из-за американо-израильской военной операции в Иране.