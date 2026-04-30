ОАЭ продлили ограничения в воздушном пространстве страны

ОАЭ продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны, введенные в марте из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно решению авиационных властей, частичное закрытие неба будет действовать как минимум до 15:00 мск 4 мая. Сейчас для рейсов в местные аэропорты и транзитных бортов выделено несколько специальных коридоров. Аналогичные правила действуют для самолетов, следующих в Катар.

Авиационные власти ОАЭ предупредили иностранных авиаперевозчиков об операционных рисках. Для выполнения рейса компаниям требуется подать заявку и получить официальное уведомление от контролирующего органа. По предварительным данным, такой порядок полетов сохранится в стране до 7 мая.