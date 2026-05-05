Минобороны России призвало жителей Киева покинуть город

Жителям Киева и сотрудникам иностранных диппредставительств следует «своевременно покинуть» город, заявило Минобороны России. В ведомстве предупредили, что в случае попыток Украины сорвать проведение Дня Победы ВС России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город»,— указано в сообщении министерства.

Российская сторона объявила одностороннее перемирие с Украиной на 8 и 9 мая. Власти Украины объявили режим тишины на фронте начиная с 00:00 в ночь на 6 мая.