Трамп: из Венесуэлы в США поступают сотни миллионов баррелей нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что из Венесуэлы в страну поступают сотни миллионов баррелей нефти. Он назвал венесуэльские поставки Соединенным Штатам «почти настоящим партнерством».

«У нас прекрасные отношения. Сотни миллионов баррелей нефти поступают из Венесуэлы в Хьюстон, в разные места для ее переработки»,— сказал американский президент на саммите малого бизнеса в Белом доме (трансляцию вел Associated Press).

По данным венесуэльской госкомпании PDVSA, в апреле экспорт нефти из Венесуэлы вырос на 14% до 1,23 млн баррелей в сутки. Росту способствовало увеличение продаж в США, Индию и Европу. Средний показатель за апрель стал самым высоким месячным объемом поставок с момента введения санкций США в конце 2018 года.