Трамп назвал предстоящую встречу с Си Цзиньпином очень важной

Президент США Дональд Трамп сказал, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Господин Трамп пообещал напомнить ему, что Соединенные Штаты лидируют в области искусственного интеллекта (ИИ).

«Я собираюсь встретиться с Си Цзиньпином через две недели. Я с нетерпением жду этого. На самом деле это будет очень важная поездка»,— сказал президент США (цитата по Reuters).

Как сообщал CNN, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 14-15 мая. Саммит откладывали из-за военной операции США и Израиля против Ирана. По информации источников телеканала, китайская сторона рассматривает встречу как возможность обеспечить более стабильные отношения с Соединенными Штатами.