Два человека погибли и 20 пострадали при наезде внедорожника на толпу в Лейпциге

Два человека погибли и 20 пострадали после того, как автомобиль наехал на толпу людей в Лейпциге. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на пожарную службу и представителя администрации города.

Инцидент произошел на улице Гриммайшештрассе. По данным радиостанции Radio Leipzig, внедорожник Volkswagen с человеком на крыше на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водителя задержали. Им оказался 33-летний гражданин Германии, сообщила полиция Саксонии в соцсети X.

Radio Leipzig сообщила о 25 пострадавших. Двое из них получили тяжелые травмы. Очевидцы заявили радиостанции, что на месте происшествия несколько тел было накрыто простынями. По данным газеты Berliner Zeitung, прокуратура расследует инцидент как покушение на убийство. Мотивом преступления мог стать бытовой конфликт.