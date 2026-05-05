Нейросети будут обучать на госданных после одобрения ФСБ

В новой версии законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) появилась возможность обучения национальных и суверенных моделей на государственных данных, но только после согласования с ФСТЭК и ФСБ России. Документ также закрепляет ответственность операторов и владельцев ИИ за обеспечение информационной безопасности моделей. В Минцифры “Ъ” сообщили, что сейчас законопроект дорабатывается вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами.

Статус доверенной ИИ-модели, согласно новой редакции, будет присваиваться только после включения в соответствующий реестр, порядок ведения которого устанавливает правительство РФ. Кроме того, кабмин сможет определять случаи обязательного применения суверенных и национальных ИИ в банковской сфере по согласованию с ЦБ. Ранее требование нахождения в реестре предполагалось только для моделей, используемых на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и в госинформсистемах.

Участники рынка опасаются, что ужесточение доступа к данным для обучения может создать дополнительные барьеры для разработчиков. В Ассоциации больших данных подчеркивают, что регулирование не должно приводить к появлению дополнительных барьеров, особенно в части получения данных.

