Контрольный пакет банка «Приморье» продан новым инвесторам

Бенефициар банка «Приморье» в начале апреля продал 54,17% акций кредитной организации группе инвесторов. Это следует из отчетности банка по МСФО. В документе указано, что пакет был распределен между девятью акционерами. Пакет акций был продан 3 апреля. В отчетности отмечается, что сделка необходима для восстановления финансовой устойчивости банка. С учетом таких мер, руководство банка прогнозирует, что он сможет работать еще минимум год.

За прошлый год убыток банка «Приморье» вырос до 4,2 млрд руб. В 2024 году этот показатель составил 1,2 млрд руб. Достаточность базового капитала упала ниже 2%. По требованиями Банка России, минимальный уровень по этому показателю — 4,5%. Достаточность основного капитала — 5,6% (минимум — 6%). В конце 2025 года из-за проблем с достаточностью капитала кредитный рейтинг банка был понижен с «BB-» до «B-».

В апреле 2026 года кредитная организация взяла субордированный займ на 6 лет на сумм 3,45 млрд руб. Это долгосрочный кредит, который при банкротстве заемщика возвращается в последнюю очередь. Субординированный займ кредитные организации берут, чтобы пополнить капитал.