Минцифры отказалось от маркировки российского софта на основе открытого кода

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сочло преждевременным введение обязательной маркировки решений в реестре отечественного ПО, созданных на основе минимальной доработки открытого кода (open source), сообщили «Ъ» в ведомстве.

«Определить минимальную долю использования открытого кода в составе ПО представляется затруднительным, поскольку глубина интеграции, характер доработки и технические особенности могут существенно различаться»,— пояснили в министерстве.

Поручение об обязательной маркировке входило в перечень поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам ЦИПР-2025. В Минцифры отметили, что суть поручения заключалась «не в механической маркировке», а в «необходимости дифференцировать решения по уровню зрелости». Решить поставленную задачу удалось через принятый в июле закон, который ввел понятие «доверенного ПО», и постановление о правилах формирования перечня таких решений.

