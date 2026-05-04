Силы ПВО за день сбили 14 украинских беспилотников на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс», что на подлете к столице был сбит один украинский беспилотник. Всего за сутки была отражена атака 14 дронов ВСУ.

Один беспилотник ВСУ ночью попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. «Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — сообщал Сергей Собянин.

По данным Минобороны России, с 15:00 до 20:00 мск средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона.