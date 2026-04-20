Около 30% озимого рапса вымерзло в Курской области

В Курской области вымерзло около 30% посевов озимого рапса под урожай 2026 года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Наталья Гончарова на заседании облправительства. По словам министра, решение о пересеве пока не принято.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Проводится подкормка озимых культур, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся растения и способны ли они к возобновлению вегетации. Мы провели одну подкормку за счет благоприятных погодных условий»,— сообщила госпожа Гончарова.

По данным минсельхоза, в регионе было посеяно 57,6 тыс. га озимого рапса, из которых в хорошем или удовлетворительном состоянии находятся лишь 40,4 тыс. га. Также в Курской области посеяли 320 тыс. га озимых зерновых, сохранность которых оказалась выше и составила 96% (310 тыс. га).

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что, по данным аграрного центра имени Докучаева, аномальные морозы не навредили посевам озимых в Черноземье. Тогда же в курском минсельхозе уточняли, что проблемы с ледяной коркой у аграриев имеют только локальный характер.

Егор Якимов