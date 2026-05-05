Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйца С1

Участники отрасли обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение ценовой вилки для куриного яйца категории С1 — как при закупках, так и в рознице, по аналогии с алкогольным рынком. Об этом сами птицеводы рассказали «Ъ». Инициатива связана с резким падением рентабельности фабрик на фоне растущего производства и давления сетей.

Летом закупочные цены на яйца традиционно снижаются вдвое из-за повышения яйценоскости кур и сокращения спроса, тогда как издержки производителей (корма, логистика, оплата труда) не падают. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, рентабельность большинства производителей нулевая или отрицательная. При этом предложение растет: в первом квартале 2026 года производство яиц увеличилось на 3,1% год к году, а в 2025 году — на 6%, до 41 млрд штук. Потребление растет медленнее, что сдерживает цены: в марте десяток яиц в среднем стоил 113,8 руб. (плюс 3% год к году).

В Росптицесоюзе указывают, что сети на торгах устанавливают стартовые цены ниже себестоимости, создавая «эффект паники». В ритейле инициативу не поддерживают: собеседник «Ъ» на розничном рынке заявил, что фиксация цен противоречит рыночным механизмам и из-за влияния внешних факторов может привести к потерям как сетей, так и производителей.

