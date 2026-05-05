Касперский заявил о влиянии ограничений интернета на бизнес «Лаборатории»

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью «Эксперту» рассказал, что ограничения интернета в России негативно повлияли на бизнес компании. Ограничения создали неудобства, но не стали критичными, отметил он.

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский

«Главное неудобство было связано с ограничениями работы привычных всем мессенджеров. Мы ведь глобальная компания, у нас 37 офисов по всему миру. Но в целом у нас есть собственный мессенджер»,— сказал Евгений Касперский.

Он обратил внимание на функцию VPN, который, по его мнению, большинство воспринимает однобоко. «VPN создан для того, чтобы безопасно связывать удаленные друг от друга части, например, одной и той же компании. Без VPN любая мало-мальски крупная компания работать не сможет!» — заявил предприниматель.

Евгений Касперский также отметил, что в вопросах цифрового суверенитета Россия находится в парадоксальной ситуации: у страны есть инженерные компетенции для создания суверенной IT-инфраструктуры, но внутренний рынок слишком мал, чтобы такие проекты были экономически самостоятельными без экспорта.