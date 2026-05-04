Сейчас ситуация на рынке не очень хорошая, можно сказать, депрессивная. Индекс Мосбиржи снова снижается. Купонные истории доминируют, облигации попадали, дивидендные акции тоже выглядят стабильнее рынка. Что интересного для инвесторов может быть в текущей обстановке? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: После заседания ЦБ рынок практически непрерывно снижается. По индексу Мосбиржи уже потеряно около 200 пунктов. Что в такой ситуации можно посоветовать инвесторам? Какова, на ваш взгляд, текущая обстановка на рынке? Какая идея могла бы отработать на дистанции квартал-два?

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: На рынке обстановка действительно депрессивная. Думаю, сказываются проблемы в экономике: российский ВВП по итогам первого квартала снизился, хотя в марте показал небольшой рост. Кроме того, обсуждается возможность увеличения налоговой нагрузки — это также отпугивает инвесторов. Ключевая ставка снижается достаточно медленно, и рынок, вероятно, ждет более решительных действий со стороны Центрального банка. Это тоже оказывает влияние. Поэтому сейчас стоит воздержаться от краткосрочных покупок. Имеет смысл формировать только долгосрочные портфели, например из дивидендных бумаг — таких, как «Дом.РФ», «Сбер», X5, МТС, «Ренессанс страхование». Но с расчетом на длительный срок и без поспешных входов прямо сейчас. Я бы обратил внимание на фонды недвижимости — этот сегмент традиционно в фокусе рынка. Недавно девелопер ADG Group внес сеть ТЦ «Место встречи» в ЗПИФ под управлением Parus Asset Management. Это 26 объектов класса «А» общей стоимостью около 50 млрд руб. Около 83% дохода обеспечивают долгосрочные арендаторы — такие, как «Перекресток», «Пятерочка» и «Каро». По оценкам Parus Asset Management, внутренняя ставка доходности ЗПИФ недвижимости в первом квартале составила около 16,3 %, что выглядит привлекательно.

Полная версия программы: