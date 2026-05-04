Присоединение отделений

ВТБ (MOEX: VTBR) заявил о завершении поглощения Почта-банка, занявшего более полутора лет. Объединение позволило ВТБ существенно расширить сеть отделений, в том числе в новых для себя регионах и отдаленных и малонаселенных районах. При этом с 2024 года оба банка планомерно сокращали объем кредитов и депозитов физлиц.

В понедельник, 4 мая, ВТБ сообщил, что объединился с Почта-банком. «С 1 мая все продукты и счета клиентов Почта-банка перенесены в ВТБ»,— говорится в сообщении банка.

ВТБ подал заявку в ФАС на приобретение у «Почты России» ее доли в Почта-банке в сентябре 2024 года. На тот момент доля «Почты России» в размере 50% минус 1 акция Почта-банка оценивалась в 36 млрд руб., за эту сумму ВТБ и приобрел контроль в Почта-банке.

Главное приобретение ВТБ в результате поглощения Почта-банка — это клиентская база и инфраструктура, отмечают эксперты. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова обращает внимание, что после поглощения Почта-банка ВТБ получил объединенную сеть из 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. точек в почтовых отделениях, объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. «Плюс ВТБ как бы вышел "на село", будучи до этого преимущественно "городским" банком, а также получил до 5 млн активных клиентов, из них значительная часть — получатели пенсий и социальных выплат через СФР (а это дешевые остатки на счетах и стабильный комиссионный поток)»,— поясняет она. «ВТБ получил доступ в 13 тыс. населенных пунктов, в том числе отдаленных, а следовательно, и к клиентской базе этих городов»,— добавляет начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

При этом к моменту завершения слияния оба банка сократили объем розничного бизнеса. Согласно данным Банка России, у Почта-банка объем кредитов физлицам снизился в 2025 году на 119,8 млрд руб., а в первом квартале этого года еще на 47,8 млрд руб., также банк продавал на торгах просроченные кредиты (см. “Ъ” от 30 марта). В результате, по данным на 1 апреля, на балансе банка оставалось менее 30 млрд руб. кредитов физлицам. Объем срочных депозитов физлиц в Почта-банке за 2025 год снизился на 156,3 млрд руб., по итогам первого квартала 2026 года — еще на 128,3 млрд руб., и, по данным на 1 апреля, на срочных депозитах в Почта-банке оставалось менее 12 млн руб.

Андрей Костин, президент ВТБ, о присоединении Почта-банка, 4 мая 2026 года: Мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом.

Несмотря на перевод клиентов Почта-банка в ВТБ, у последнего также снижались объемы кредитов и депозитов физлиц. В 2025 году объем розничных кредитов банка снизился на 313,4 млрд руб., а за первый квартал этого года еще на 13,3 млрд руб. Срочные депозиты физлиц в ВТБ в прошлом году выросли почти на 1 трлн руб., но в первом квартале 2026 года снизились на 144,6 млрд руб.

Снижение кредитных и депозитных портфелей обоих банков в процессе объединения эксперты связывают с политикой ВТБ.

По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, наиболее заметную роль в этом снижении сыграла естественная убыль при погашении кредитов и окончании срока депозитов, которые в Почта-банке, скорее всего, не пролонгировались в основной массе. «За 2025 год по второй квартал 2026 года ВТБ провел шесть сделок секьюритизации потребительских кредитов — после секьюритизации кредиты уходят с баланса банка-оригинатора в специальное общество,— напоминает Анастасия Владимирова.— Параллельно ВТБ сознательно сокращал розничный кредитный портфель физлиц — это управленческое решение для разгрузки капитала на фоне жесткой ДКП и высоких макронадбавок ЦБ».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева