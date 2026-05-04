Кадры ушли в минус

Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из результатов мониторинга РСПП. Причем в январе 2026 года о таких планах сообщали лишь 12% предприятий.

В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом в два раза сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич:

«Предприниматели пытаются уменьшить издержки, потому что если не могут получить прибыль или реализовать дополнительную продукцию, то, по крайней мере, могут провести реструктуризацию бизнеса, чтобы снизить себестоимость и исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются это делать. Так что здесь, я считаю, это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в компаниях, подверженных эффекту снижающегося спроса.

Антикризисной стратегией в таком случае может стать реинжиниринг бизнес-процессов: нужно выяснить, что действительно необходимо, а что уже изжило себя, сократить людей, а иногда и вовсе убрать целые звенья производственной цепочки. Сейчас нельзя сказать, что начался катастрофический процесс, но, возможно, в следующем периоде будет трудно просто дальше сокращать издержки».

Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках — плохая идея, считает гендиректор группы компаний «Русит» Дмитрия Филиппова:

«Мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что мы находимся в ближнем Подмосковье, и сокращение зарплаты приведет к потере коллектива. Вместо этого мы расширяем ассортимент, ищем новых потребителей и рынки сбыта. За апрель мы более-менее вышли на докризисные показатели. Следующим шагом станет сокращение расходов, в первую очередь связанных с арендой помещений. На сегодняшний день мы вкладываем много усилий в технологии, пытаясь повысить производительность и рентабельность производства».

По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Согласно статистике ФНС, за три месяца 2026 года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 млрд руб. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 млрд руб.