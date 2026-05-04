FIFA до сих пор не договорилась о трансляциях ЧМ в Индии и Китае

Переговоры Международной федерации футбола (FIFA) с заинтересованными в правах на показ чемпионата мира 2026 года вещателями в Индии и Китае зашли в тупик, сообщает агентство Reuters. Таким образом, возросла вероятность того, что миллионы болельщиков в двух самых населенных странах мира не смогут посмотреть турнир.

Мировое первенство примут США, Канада и Мексика. Оно пройдет с 11 июня по 19 июля.

По данным источников агентства, в Индии в покупке прав на показ чемпионата мира были заинтересованы местный холдинг Reliance и Disney. Их совместное предложение составило $20 млн, однако эта сумма оказалась «неприемлемой для головной футбольной структуры». Переговоры вела и Sony, но решила не выдвигать официального предложения. Вещатели не уверены в коммерческом успехе сделки в том числе из-за часовых поясов: большинство матчей соревнования будут начинаться после полуночи по местному времени.

Неназванные источники рассказали Reuters, что изначально FIFA запрашивала у индийских партнеров около $100 млн. Впрочем, с тех пор руководящий футбольный орган «пошел на значительные уступки».

Не было объявлено и о заключении соглашения на показ турнира в Китае. Между тем два прошлых мировых первенства заблаговременно закрепляла за собой телекомпания CCTV.

Арнольд Кабанов