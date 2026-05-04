Из-за проливных дождей в Кении погибли 18 человек

За последнюю неделю в Кении погибли 18 человек из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Министерства внутренних дел Кении, от наводнений также пострадало более 54 тыс. домохозяйств. 6 тыс. из них находятся в Найроби. По всей стране затоплены десятки школ и больниц. Из-за оползней тысячи людей покинули свои дома.

За последние месяцы Кения уже во второй раз сталкивается с наводнениями. В марте 2026 года в некоторых районах Найроби реки вышли из берегов, унеся жизни по меньшей мере 37 человек. К концу месяца число погибших превысило 100 человек. Сезон дождей, который длится с марта по май, обычно достигает пика в первой половине мая. Однако эксперты уже неоднократно предупреждали, что антропогенное изменение климата усугубляет погодные условия в Кении и других странах Восточной Африки.

Елизавета Труфанова