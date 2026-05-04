Посольство России заявило о попытке сорвать «Бессмертный полк» в Амстердаме

Активисты попытались сорвать ежегодную акцию «Бессмертный полк» в Амстердаме. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Нидерландах. По данным дипмиссии, протест организовали беженцы с Украины, которые укрываются от властей на территории королевства.

В посольстве сообщили, что в этом году «Бессмертный полк» организовывали в первую очередь граждане Нидерландов через «Платформу за мир и солидарность» (Platform voor Vrede en Solidariteit). «Помешать же собравшимся попытались вовсе не подданные королевства, а откровенно нацистская группа "беженцев из незалежной", укрывающаяся при этом от режима (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского на голландской земле»,— сообщили в дипмиссии.

Организаторы «Платформы за мир и солидарность» писали в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что помешать шествию попытались «враждебно настроенные украинцы», которые «выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, а также угрожали участникам акции». Инцидент произошел на центральной улице Амстердама Дамрак.

На распространивших в соцсетях роликах видно, как во время марша «Бессмертного полка» мужчины в масках выбегают вперед шествия с транспарантом «Смертный полк». Всего в акции протеста участвовали около 10 мужчин. Некоторые из них держали в руках портреты российских военнослужащих и командиров.