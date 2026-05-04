Бизнес готовится к отключениям

Москвичей предупреждают об отключении мобильной связи. Ограничения возможны с 5 по 9 мая. «Билайн», МТС, «МегаФон» и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi, а для звонков использовать функцию VoLTE. Как сообщал источник “Ъ” на рынке телекоммуникацией, ограничения будут действовать в целях безопасности. Представители бизнеса опасаются, что это может привести к серьезным проблемам в работе и экономическим потерям, но не собираются ставить работу на паузу.

Клиенты сервисов доставки могут столкнуться с задержкой заказов, предупреждает основатель сервиса FoodBand Артем ХалимонЕнко:

«Заказывать можно будет, подключившись к Wi-Fi, но это создаст сложности. Сейчас у многих сервисов действует предоплата: заказ оформляется и сразу оплачивается, особенно через агрегаторы. Более локальным игрокам будет заметно тяжелее. Курьеры не смогут выполнять часть функций: закрывать заказ, отмечать прибытие к клиенту. Вероятно, бизнес-процессы придется менять: например, заказ будут закрывать не в момент доставки, а позже, когда курьер вернется на базу и подключится к Wi-Fi.

Ситуация неизбежно приведет к сбоям: возможна потеря части заказов, неразбериха, не все компании смогут быстро адаптироваться. В итоге это обернется снижением выручки и общими экономическими потерями».

Как сообщили “Ъ FM” в пресс-службе Whoosh, сложности с мобильным интернетом возникали еще в прошлом году, поэтому компания доработала некоторые свои системы. Для пользователей предусмотрено два альтернативных способа оплаты поездки. Первый — карта «Тройка». Второй вариант — с помощью СМС. Таким образом, в компании не ожидают серьезных проблем с доступностью кикшеринга, но в эти дни обещают усилить работу службы поддержки. Тем временем сервисы такси могут столкнуться с более серьезными проблемами, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов:

«Будем надеяться, что ограничения коснутся только районов, где проходит репетиция, то есть центра. Оттуда лучше выбираться на общественном транспорте, а водителям такси имеет смысл исключить эти зоны из работы: ни практической, ни экономической эффективности там не будет. Если связь отключат полностью, даже с учетом "белых списков", получить заказ не получится. Получится ли оплатить поездку? Да, сумма по безналичному расчету резервируется при оформлении заказа и сохраняется в течение некоторого времени».

Насколько масштабными будут отключения на данный момент не известно. Но некоторые представители малого бизнеса уже готовятся к худшим сценариям. Так, по сообщениям СМИ, некоторые владельцы кафе рекомендуют посетителям приносить с собой наличные. Хотя в ресторанах, скорее всего, проблем с оплатой не будет, говорит директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов:

«Практически все операции в ресторанах проводятся через стационарный интернет: это и работа официантов, и системы вроде Iiko и R-Keeper, и онлайн-связка в целом. Как правило, все завязано именно на проводное подключение, потому что мобильная связь не обеспечивает нужной стабильности — рестораторы не могут от нее зависеть. А вот небольшие точки — фудкорты, микропредприятия, кофейни — чаще используют мобильный интернет, и там риски выше. В таких случаях стоит заранее позаботиться о подключении стационарного интернета — это базовый вопрос устойчивости бизнеса.

При этом в некоторых заведениях уже устанавливают банкоматы, чтобы клиенты могли снять наличные.

Парад на Красной площади пройдет без военной техники и воспитанников училищ и кадетских корпусов, заявили в Кремле и Минобороны. Однако некоторые центральные улицы все равно будут временно заблокированы для движения транспорта и парковки из-за шествия и торжественной церемонии, предупреждает мэрия.

Астон О'Салливан