Чистки выводят из бюджета

Россияне стали чаще экономить на бытовых услугах. С марта по апрель 2026 года сильнее всего снизились траты на химчистку — почти на четверть, — пишут «Известия» со ссылкой на аналитиками «СберИндекса». По их данным, за этот же период на 16% сократились расходы на покупку одежды, на 6,5% — на обслуживание авто. В то же время продажи еды, напротив, увеличились. «СберИндекс» объясняет тенденцию переходом от потребительской модели к сберегательной.

Тенденцию подтверждают и опрошенные “Ъ FM” предпринимателя. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить клиентов, говорит владелица химчистки-прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева:

«Спрос действительно сильно упал. Химчисткам формата услуг "рядом с домом", таким как наша, особенно тяжело. Понимаем, что все подорожало — и коммунальные услуги, и продукты, и лекарства. Поэтому люди, разумеется, расставляют приоритеты. Химчистка — это последнее место, куда они пойдут. Мы знаем, что у продавцов одежды ситуация тоже не очень хорошая. Возможно, это тоже стало причиной резкого падения спроса на химчистки. Бренды пытаются продать товар хотя бы по себестоимости, чтобы закупить новые коллекции.

Более того, они стали повторять, что вещи "можно стирать в стиральной машине самостоятельно".

Наша химчистка повысила цены в 2026 году всего на 2%. Мы пришли к такому решению, чтобы хотя бы сохранить спрос на уровне 2025 года. Но это не спасло ситуацию. Наша фирма уже давно работает в формате, когда продается не просто услуга, а отношение. Люди приходят к нам с запросом на самостоятельную стирку, а мы смотрим маркировку, даем советы. Не из альтруистских мотивов, а исключительно для того, чтобы сохранить клиентов».

По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в 2026 году российский рынок могут покинуть 13 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Люди стали меньше покупать даже на маркетплейсах, отмечает вице-президент РАФИ Виктория Криворучко:

«Наблюдается небольшое снижение покупательской способности. Одни бренды закрываются, но другие все равно возникают. Бизнес сократился за счет "обеления": с маркетплейсов ушло много "серых" компаний. Кто-то не выдержал налоговой нагрузки и закрылся. Нужно перестраивать бизнес-модель, быть гибкими, делать аналитику. Мы порой не можем посмотреть правде в глаза. Если раньше люди совершали покупки, например, раз в месяц, то сейчас они могут делать это раз в полтора года. А детская одежда всегда будет в приоритете.

Вы наверняка сами ходите по магазинам и видите: некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нет народа».

Впрочем, снижение спроса в апреле на многие услуги, например на шиномонтаж, прежде всего связано с непогодой, считает исполнительный директор группы компаний «Орехово-АвтоЦентр» Илья Титов:

«Бизнес в сфере обслуживания автомобилей очень сезонный и зависит от нескольких факторов. Если раньше можно было сравнивать апрель текущего года с прошлым, то сейчас все идет со сдвигом — накладываются погодные условия. Кроме того, действительно, люди стали больше экономить с учетом роста цен на смазочные материалы и запчасти, увеличения НДС. Эти факторы уводят клиентов из официальных сервисов в сторону гаражных историй, которые аналитики не всегда могут отследить. Но в целом такого сильного падения трат на обслуживание мы не наблюдаем».

По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле 2026-го вызвано в том числе эффектом так называемого переноса покупок. Речь о том, что, ожидая повышения НДС, многие клиенты увеличили траты в декабре 2025 года. В январе 2026-го потребительские расходы стали заметно сокращаться.

Никита Путятин