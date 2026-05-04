Мировые авиаперевозчики сократили количество пассажирских мест на 2 млн

Количество доступных пассажирских мест на авиарейсах, запланированных на май, сократилось со 132 млн до 130 млн за последние две недели, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium. Меры обусловлены тем, что авиаперевозчики уменьшили количество рейсов и перешли на более компактные самолеты для экономии подорожавшего топлива.

«Сбои в поставках привели к значительному дисбалансу между спросом и предложением в сфере международных перевозок»,— заявил генеральный директор Air France-KLM Бен Смит.

По данным Cirium, больше всего пассажирских мест сократила компания Turkish Airlines. За ней следуют Air China, эмиратские Etihad и Emirates и катарская Qatar Airways.

