Силы ПВО за шесть часов сбили над регионами России 90 украинских беспилотников

Средства ПВО в период с 9:00 по 15:00 уничтожили над территорией России 90 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом отчитались в Минобороны России. По данным ведомства БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом.

С начала дня на подлете к Москве уничтожили восемь беспилотников. Около трех часов был закрыт московский аэропорт Внуково. В Белгородской области из-за ударов беспилотников погиб один мирный житель. Еще семеро, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.