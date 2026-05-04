За неделю на Среднем Урале выявили более 150 нарушителей противопожарного режима

В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировали более 150 нарушений особого противопожарного режима, сообщили в департаменте информационной политики региона. Большая часть из них связана с сжиганием сухой травы и мусора, разведением костров и использованием мангалов.

«Чтобы не допустить возгораний в лесах, сотрудники лесничеств, МЧС, правоохранительных органов и администраций муниципалитетов провели более 2,3 тыс. бесед с жителями и раздали почти 2 тыс. листовок с правилами поведения в лесу. Несмотря на активную профилактику люди пренебрегают правилами пожарной безопасности»,— отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Среди выявленных нарушений — незаконная походная баня в природном парке «Бажовские места», костер у воды в парке «Река Чусовая», а также использование мангалов в Оброшинском и Карасье-Озерском лесопарках и на берегу Верхне-Сысертского пруда.

Напомним, особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области 25 апреля. В период его действия запрещены разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы. За нарушение режима предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 90 тыс. руб., для юридических лиц — до 1 млн руб.