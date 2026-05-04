ЖКХ Ленобласти перешло на усиленный режим работы в майские праздники

Жилищно-коммунальный комплекс Ленинградской области мобилизовал дополнительные силы на период майских праздников. Как доложил губернатору Александру Дрозденко председатель комитета по ЖКХ Денис Беляев, с 1 по 11 мая сформированы 62 круглосуточные аварийные бригады, приостановлены плановые отключения и усилен контроль качества воды. В общей сложности задействовано 327 человек и 221 единица техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сформированы 62 круглосуточные аварийные бригады

Фото: Правительство Ленинградской области Сформированы 62 круглосуточные аварийные бригады

Фото: Правительство Ленинградской области

По словам господина Беляева, совместно с ресурсоснабжающими организациями проведены проверки водозаборов, очистных сооружений, насосных станций и резервных источников электроснабжения. В распоряжении бригад имеются автоцистерны для оперативного подвоза воды в случае нештатных ситуаций. На всех объектах организовано круглосуточное дежурство.

Усиленный режим работы коммунальных служб продлится до 11 мая включительно.

Кирилл Конторщиков