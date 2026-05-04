Жители Тюмени начали массово жаловаться на запах газа

Около 300 жителей Тюмени пожаловались на запах газа, сообщила пресс-служба регионального правительства. Специалисты не обнаружили утечек газа и повреждений трубопроводов.

Жалобы начали поступать 4 мая от жителей Московского и Червишевского трактов, районов Плеханово и Видный, а также домов по улицам Мельникайте и Федюнинского. Аварийная служба «Газпром газораспределение Север» проверила оборудование по всем адресам.

Превышение концентрации метана не зафиксировано. «Все работает в штатном режиме»,— указано в сообщении правительства Тюменской области во «ВКонтакте».

По предварительным данным единой дежурно-диспетчерской службы Тюмени, аварий в городе не было. «Возможно, причина в одорантах, применяемых для обнаружения утечки»,— сказали 72.ru в службе. Одорант имеет резкий неприятный запах. Его добавляют в природный газ, чтобы предупреждать людей об утечках.