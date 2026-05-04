Бизнесмены Удмуртии получили 246 млн рублей по займам от государственных МФО

Государственные микрофинансовые организации (ГМФО) выдали малому и среднему бизнесу Удмуртии микрозаймов на 246 млн руб. в первом квартале. Средняя процентная ставка по ним составила 8,2% годовых, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

По объему микрозаймов Удмуртия заняла четвертое место среди регионов РФ. На первой строчке находится Краснодарский край с показателем 516 млн руб. и средней ставкой 4,9% годовых. Далее идут Крым (313 млн, 9,4%) и Татарстан (269 млн, 5,1%). В целом по стране микрозаймы получили 1,6 тыс. предпринимателей из 68 регионов, объем превысил 4,7 млрд руб.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в первом квартале средневзвешенная ставка составила 8,3% годовых. Средний размер микрозайма — 2,8 млн руб. Срок — 2,5 года. В первую очередь сервис микрофинансирования был востребован среди предпринимателей из сферы услуг (24%), сельского хозяйства (21%), реализации товаров и продукции (20%) и производства (19%).

Напомним, Удмуртский фонд развития предпринимательства (УФРП) заложил 1,7 млрд руб. на выдачу микрозаймов местному бизнесу в 2026 году. Это на 21,4% больше фактического результата 2025-го. Ставки для субъектов МСП варьируются в диапазоне 6-12%. Эксперты называют действующие ставки «вполне приемлемыми», но указывают на ужесточение требований к заемщикам со стороны фонда и общее снижение спроса на микрозаймы для бизнеса в условиях замедления экономики.

