Проливу дали крышу

США приступили 4 мая к миссии по освобождению судов, застрявших в акватории Ормузского пролива с начала войны в Иране. Накануне о запуске операции «Проект свобода» объявил президент Дональд Трамп. Он сообщил, что с просьбой разгрузить затор в Ормузе к США обратился ряд стран, которые не участвуют в конфликте с Ираном, а выступают «нейтральными и невинными наблюдателями». Как поясняют американские чиновники, «Проект свобода» не предполагает обязательного использования военных кораблей для сопровождения коммерческих судов. Однако в окружении Трампа полагают, что сама инициатива может привести к возобновлению боевых действий. В Иране ее расценивают как прямое нарушение режима прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP

О запуске «Проекта свобода» Дональд Трамп сообщил в ночь на 4 мая в соцсети Truth Social. Он пояснил, что это инициатива по освобождению застрявших в акватории Ормузского пролива судов. Об этом, по его словам, руководство США просили страны, которые экономически пострадали от блокады Ормуза, но «не вовлечены в ближневосточный конфликт». «Они являются лишь нейтральными и невинными наблюдателями! — подчеркнул Трамп.— Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы заверили эти страны, что безопасно выведем их корабли из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и эффективно продолжать свою деятельность».



Дональд Трамп назвал инициативу «гуманитарным жестом». «На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого,— сообщил президент США.— Если этому гуманитарному процессу будут каким-либо образом препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой».

Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США, в рамках «Проекта свобода» Вашингтон будет «оказывать поддержку торговым судам, стремящимся беспрепятственно проходить через важнейший международный торговый коридор». Обеспечивать операцию ВМС США намерены за счет эсминцев с управляемыми ракетами, сотен самолетов наземного и морского базирования, множества беспилотников и 15 тыс. военнослужащих, уточнили в Пентагоне.

По словам двух американских чиновников, на которых ссылается Axios, новая американская инициатива по разблокировке Ормузского пролива необязательно будет включать в себя конвоирование коммерческих судов. Вместо этого Вашингтон намерен предоставлять застрявшим в Ормузе судам информацию о маршрутах, свободных от расставленных Ираном морских мин и активности иранского «москитного флота» — как называют десятки быстроходных катеров, используемых Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Собеседники Axios поясняют, что корабли ВМС США будут находиться «в непосредственной близости» на случай, если им потребуется предотвратить нападения иранских военных на торговые суда, проходящие через пролив.

Тегеран уже заявил, что будет считать активность американских ВМС нарушением режима прекращения огня, введенного 8 апреля.

«Любое вмешательство США в новый режим Ормузского пролива (имеется в виду установленная Ираном система пропуска судов за денежное вознаграждение.— “Ъ”) будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня,— подчеркнул в соцсети X глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи.— Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!»

Как проинформировал 4 мая представитель КСИР Сардар Мохабби, в управлении Ормузом не произошло значительных изменений. «Любые морские действия гражданских и торговых судов, соответствующие транзитным протоколам, изданным военно-морскими силами КСИР, и соответствующие согласованному маршруту, будут безопасными и надежными,— отметил он.— Другие морские действия, противоречащие принципам, объявленным ВМС КСИР, повлекут за собой серьезные риски». Нарушители, по словам господина Мохабби, «будут остановлены с применением силы».

В тот же день иранские военные сообщили, что им удалось предотвратить вход американских эсминцев в акваторию Ормуза и в один из этих кораблей попало две ракеты. Центральное командование ВС США это утверждение опровергло.

Источник Axios, близкий к администрации Трампа, назвал «Проект свобода» «началом процесса, который может привести к конфронтации с иранцами». «Если иранцы что-то предпримут (в ответ на освобождение застрявших в Ормузском проливе судов.— “Ъ”), они окажутся плохими парнями, и у нас будет законное право действовать»,— подчеркнул собеседник портала. По его словам, глава Белого дома устал от тупиковой ситуации. «Президент хочет действий. Он не хочет сидеть сложа руки»,— подчеркнул источник.

Нил Кербелов