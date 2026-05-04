Глава СКР обратил внимание на дело о гибели работника в Мелеузовском районе

Руководитель Следственного управления СКР Владимир Архангельский должен будет доложить руководителю ведомства Александру Бастрыкину об уголовном деле, возбужденном из-за гибели рабочего предприятия в Мелеузовском районе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 20 мая прошлого года на территории силосного корпуса Зирганского элеватора монтажник упал с высоты 36 м и скончался от полученных травм. Работник был трудоустроен у индивидуального предпринимателя Алика Утяшева, зарегистрированного в Благоваре.

Поводом для внимания председателя СКР стало обращение сестры погибшего. Она заявила, что расследование уголовного дела по факту несчастного случая затянулось, до настоящего времени никого не привлекли к ответственности. Как отмечает Информационный центр СКР, дело возбуждено в ноябре 2025 года, по нему ранее Александр Бастрыкин требовал подготовить доклад.

С учетом нового обращения глава ведомства поручил Владимиру Архангельскому доложить о комплексе следственных действий и собранных доказательствах с учетом озвученных в обращении доводов потерпевшей, а также принять меры для завершения расследования в кратчайшие сроки.

Майя Иванова