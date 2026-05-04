Бусаргин призвал не торопиться с отключением отопления в саратовских детсадах и больницах

Губернатор Саратовской области призвал профильные структуры не торопиться с отключением отопления в социальных учреждениях, сообщает Telegram-канал главы региона. В регионе продолжается мониторинг температурного режима в школах, больницах и детских садах.

В Саратовской области накажут чиновников за холод в социальных учреждениях

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ В Саратовской области накажут чиновников за холод в социальных учреждениях

По словам господина Бусаргина, из-за невысоких температур решение об отключении отопления нужно принимать взвешенно, на основе долгосрочных прогнозов погоды. "Отсутствие своевременной реакции на это со стороны профильных органов, в ведении которых находятся социальные учреждения, - серьезный недочет в их работе", - заявил губернатор, упомянув, что значительная часть организаций имеет индивидуальные отопительные системы.

Глава региона призвал ответственных лиц в кратчайшие сроки возобновлять подачу тепла там, где есть техническая возможность. "Очевидно, что с этой задачей ответственные структуры в этом году справились не до конца", - сказал господин Бусаргин. В отношении профильных заместителей, ответственных за ЖКХ и социальную сферу в муниципалитетах, будут приняты меры дисциплинарного характера.

Напомним, что отопительный сезон в Саратове официально завершился 1 апреля. В конце апреля глава региона поручил министерствам образования, культуры, здравоохранения, труда и соцзащиты, а также муниципальным властям провести мониторинг температуры в подведомственных учреждениях. Ответственными за это были назначены зампреды областного правительства Сергей Егоров и Владимир Попов.

Марина Окорокова