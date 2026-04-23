Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области по требованию губернатора проверят температуру в соцучреждениях

В детских садах, школах и больницах Саратовской области отрегулируют температуру. Решение принято после жалоб на холод в учреждениях, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор поручил проверить температуру в саратовских школах и больницах

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Губернатор поручил министерствам образования, культуры, здравоохранения, труда и соцзащиты, а также муниципальным властям провести мониторинг в подведомственных учреждениях. Если температура воздуха не будет совпадать с установленными нормативами, ведомствам придется скорректировать температурный режим. Ответственными за это назначены зампреды областного правительства Сергей Егоров и Владимир Попов.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Саратове официально завершился 1 апреля 2026 года.

Марина Окорокова