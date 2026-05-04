Армения подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале.

Господин Пашинян опубликовал видео, на котором он и британский премьер-министр Кир Стармер подписывают бумаги, а после жмут друг другу руки. Также республика подписала совместную декларацию о стратегическом диалоге с Хорватией.

Сегодня в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), которое было создано по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в 2022 году. Также впервые в Ереване состоится саммит ЕС — Армения. На мероприятии для обсуждения стратегий завершения конфликтов на Украине и в Иране соберутся представители более 40 стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вписал Армению в европейское пространство».