Никол Пашинян вписал Армению в европейское пространство

Ереван на два дня — 4 и 5 мая — станет одним из центров мировой дипломатии. Высокопоставленные представители пяти десятков стран примут участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который плавно перетечет в первый в истории саммит Армения—ЕС. Для армянского премьера Никола Пашиняна эти мероприятия крайне важны с имиджевой точки зрения, особенно учитывая приближение 7 июня — даты парламентских выборов. Армянская оппозиция тем временем попыталась донести до европейских политиков мысль о том, что проведение столь крупных мероприятий в условиях, когда «режим Никола Пашиняна» посредством недопустимых методов «укрепляет свою власть», «чревато опасным политическим сигналом».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

На саммит ЕПС — межгосударственной площадки, созданной в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона,— были приглашены делегации из полусотни стран, включая глав государств и правительств 27 членов Евросоюза и двух десятков государств-партнеров. При этом сам Макрон приедет не просто так, а с государственным визитом, в ходе которого среди прочего будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Саммит ЕПС пройдет под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе».

Как заявил Никол Пашинян, участникам представится возможность «обсудить важнейшие темы — от гибридных угроз и устойчивости демократических институтов до вопросов связности и энергетики». Все это, как сказано на сайте саммита, призвано служить «формированию более устойчивого, безопасного и единого европейского пространства».

Тем временем на первом в истории двустороннем саммите Армения—ЕС в центре внимания окажется вопрос о том, как реализуется новая стратегическая повестка партнерства, утвержденная 2 декабря 2025 года.

У этого плана есть три приоритетных направления: устойчивое гражданское общество (поддержка демократических реформ, прав человека и верховенства закона), инвестиции в связь и бизнес, сближение с ЕС (гармонизация армянского законодательства, диверсификация экспорта республики и так далее).

В частности, в рамках саммита будет представлен доклад о прогрессе в диалоге по либерализации визового режима. В рамках этой деятельности, согласно плану, Армения должна провести серьезные реформы в сфере управления границами, миграции и безопасности паспортов.

В предвыборной программе «Гражданского договора» — партии Никола Пашиняна — утверждается, что Ереван в любом случае намерен проделать «домашнюю работу» и стать «страной, полностью соответствующей европейским стандартам». А вопрос о следующих, более радикальных шагах будет решаться позднее. «Когда Армения будет соответствовать этим (европейским.— “Ъ”) критериям, вопрос о вступлении в ЕС станет предметом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять Армению. Если да — Республика Армения подаст заявку на полноправное членство»,— говорится в документе.

«Знаете, если человек говорит, что, если примут в ЕС — хорошо, а если не примут, то тоже они выиграют, то такие люди обычно сами у себя в шахматы выигрывают»,— комментировала такую позицию властей Армении официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «заинтересованность правительства Армении во внедрении евростандартов кажется особенно странной на фоне того, что к их разработке Ереван не имел никакого отношения». При этом в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армения — полноправный участник, в полной мере задействованный в процессе нормотворчества, напомнила Мария Захарова.

Принимая 1 апреля в Кремле Никола Пашиняна, президент РФ Владимир Путин заверил, что в Москве «абсолютно спокойно» относятся к развернувшимся в Армении «дискуссиям о развитии отношений с Евросоюзом». «Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но должно быть очевидно и должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу, сказано, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно»,— добавил он. Впрочем, судя по предвыборной программе «Гражданского договора», это в Ереване понимают, но намерены, пока это еще возможно, совмещать членство в ЕАЭС с движением в сторону ЕС.

Тем временем ряд конкретных проявлений этого взаимодействия Еревана и Брюсселя вызывает у Москвы куда более жесткую реакцию. Пример — новая гражданская партнерская миссия EUPM Armenia, решение о начале которой было принято главами МИДов стран Евросоюза 21 апреля 2026 года. Главная задача — укрепление устойчивости страны перед лицом гибридных угроз. Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждала: Ереван, обратив внимание на аналогичную миссию в Молдавии, сам запросил помощь в противодействии «зловредному влиянию».

Мария Захарова расценила инициативу как инструмент для вмешательства Брюсселя во внутренние дела Армении и влияния на исход июньских парламентских выборов. «Миссия, которая на словах собирается бороться с некими вмешательствами в дела суверенного государства, сама является инструментом такого вмешательства»,— констатировала она.

Армянская оппозиция также считает, что Брюссель играет на стороне Пашиняна. За несколько дней до саммита ЕПС шесть партий — Республиканская партия Армении, «Наследие», АРФ «Дашнакцутюн», «Процветающая Армения», Армянский национальный конгресс и Демократическая партия Арцаха — в открытом письме к руководству ЕС и участникам встреч в Ереване попытались донести до них мысль о том, что проведение масштабного международного форума за месяц до выборов может рассматриваться как прямая поддержка действующего правительства.

Оппозиционные силы обвиняют Пашиняна и его соратников в создании для международного сообщества «ложного демократического имиджа» — и это в то время, когда суды и правоохранительные органы Армении все активнее используются против политических оппонентов власти и духовенства.

Политики настаивали на проведении официальных встреч участников саммита ЕПС с представителями оппозиции, независимого гражданского общества и руководства Армянской апостольской церкви. По мнению авторов письма, игнорирование этих требований поставило бы под сомнение приверженность Европы заявляемым демократическим ценностям.

Николай Амелин