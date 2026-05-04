Итальянские каникулы Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио 7–8 мая посетит Италию в попытке устранить возникшие проблемы в отношениях с Римом и Ватиканом. Они серьезно ухудшились из-за американской операции в Иране и публичной перепалки между Дональдом Трампом и папой римским Львом XIV, за которого затем вступилась итальянский премьер Джорджа Мелони. Миссия Рубио не обещает быть легкой: его встреча с Мелони пока под вопросом, а Трамп не отказался от своей угрозы вывести американских военных из Италии.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Традиционно прочные отношения Вашингтона с Римом и Ватиканом стали рушиться буквально на глазах в ходе военной кампании США в Иране. Лев XIV, первый понтифик американского происхождения, начал в апреле активно критиковать действия Вашингтона. Он назвал неприемлемыми угрозы президента Дональда Трампа устроить Ирану «гибель цивилизации» и отказался рассматривать операцию США как богоугодное дело. В ответ Трамп назвал понтифика «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики» и прямо заявил, что не является его поклонником. Лев XIV оказался не так уж слаб и в своей новой речи раскритиковал неназванных политиков, которые для достижения своих целей используют религию. Он указал, что миром сейчас правит «горстка тиранов». В Вашингтоне его слова приняли на свой счет, и понтифик потом оправдывался, что его высказывания не были напрямую адресованы Трампу.

Как только словесная дуэль американского президента и понтифика затихла, начался второй раунд публичной перепалки — на этот раз с Джорджей Мелони, которая считалась одним из наиболее близких союзников Трампа в Европе.

Она назвала слова Трампа в адрес понтифика неприемлемыми, а Трамп назвал «неприемлемой» саму Мелони. Она, по его словам, оказалась не такой смелой, как он ожидал. Раскритиковал Трамп и отказ Италии оказать поддержку американским военным в войне с Ираном. В итоге Трамп пришел к мысли о том, чтобы вывести оттуда американские войска. Свою угрозу он высказал 30 апреля, днем позже стало известно о готовящемся выводе из Германии как минимум 5 тыс. американских военнослужащих.

Визит госсекретаря США Марко Рубио в Рим, даты которого совпадают с первой годовщиной восшествия на папский престол Льва XIV, выглядит как попытка наладить отношения с Римом и Ватиканом, пока они окончательно не зашли в тупик. По данным The Washington Post, 7 мая Рубио планирует встретиться с папой римским, в то время как источники The Guardian и итальянской Corriere della Sera сообщают о грядущих переговорах с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. В Риме глава американской дипломатии должен провести переговоры со своим коллегой Антонио Таяни и главой минобороны Италии Гвидо Крозетто. Госсекретарь также запросил встречу с Джорджей Мелони, но пока не получил ответа.

Собеседники Corriere della Sera утверждают, что визит Рубио — результат кропотливой работы посла США в Риме Тилмана Фертитты, который начал готовить почву для разрядки в отношениях сразу же после публичных выпадов Трампа в адрес понтифика. Его основная цель — «разморозка» отношений, которую собеседники газеты назвали сложной, но не невозможной.

Устранение возникших проблем позволило бы сторонам, в частности, избежать обоюдоострого сценария вывода американского военного контингента из Италии.

Сейчас в стране находятся порядка 12 тыс. военных США, что делает Италию третьей по масштабу американского военного присутствия после Германии и Польши и главным хабом для операций в Средиземноморье. Даже частичный вывод войск может стать ощутимым ударом по стратегической безопасности южного фланга НАТО. Полный вывод войск, которым угрожает Трамп, создаст брешь в обороне и лишит США критически важных объектов для их военно-морских и военно-воздушных сил. Это также поставит под вопрос судьбу крупнейшего склада американских вооружений в ЕС и хранящегося в Италии ядерного арсенала.

Вероника Вишнякова