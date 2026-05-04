Мировой лидер по производству роботизированных рук стремится к оценке в $6 млрд

Китайский стартап Linkerbot, мировой лидер по производству высокоточных роботизированных рук и манипуляторов для человекоподобных роботов, стремится достичь оценки бизнеса в $6 млрд. Как сообщает Reuters, компания не уточнила, планирует ли она реализовать свою цель в ходе следующего раунда финансирования или в рамках первичного размещения акций.

В ходе предыдущего раунда финансирования, который прошел на прошлой неделе, стартап был оценен в $3 млрд. В него инвестировали Zhongguancun Science Park Fund, Bank of China Asset Management и Fosun Capital. До этого в стартап вложились крупнейшая китайская финтех-компания Ant Group и ведущая венчурная компания HongShan Group.

Linkerbot, основанный два года назад, сейчас занимает около 80% мирового рынка роботизированных рук и манипуляторов. Продукция стартапа максимально точно имитирует анатомию, функциональность и диапазон движений человеческой руки. Это востребовано в отраслях, связанных с выполнением точных мелких движений, как, например, в медицине. Сейчас Linkerbot собирает 5 тыс. роботизированных рук в месяц. Как заявил Reuters глава стартапа Алекс Чжоу, скоро производство будет расширено до 10 тыс. единиц в месяц.

