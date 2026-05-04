Lime вышли с вечерней коллекцией

Российский бренд одежды Lime выпустили капсулу женской линии, созданную как раз к сезону летних торжеств и выпускных вечеров. В коллекции —модели приталенного силуэта, с драпировками, кружевной отделкой и пайетками: асимметричный топ, кружевная блуза с декоративной шнуровкой, корсет с вырезом-лодочкой, рубашка с рюшами, джинсы с ажурной аппликацией, сатиновый блейзер «ципао», серебристый комплект из джерси. Основные цвета новинок — кремовый, кофейный, нежно-голубой и черный. Завершают образы аксессуары и обувь: ожерелье с кристаллами, сумка из серебристых бусин, кожаные босоножки с узкими ремешками.

