Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Govee Фото: Govee

По данным Coherent Market Insights, мировой рынок торшеров в 2026 году оценивается в $38 млрд, из которых почти 37% приходится на LED-варианты. Наиболее активным сегментом являются умные устройства. В этом направлении плотно работает бренд Govee, решение которого я недавно протестировал.

Напольная модель Floor Lamp 2 высотой 152 см получила 144 светодиода с технологией RGBICWW. Громоздкая на первый взгляд аббревиатура раскладывается на простые составляющие. RGB — это красный, зеленый, синий, то есть обозначение для светодиодов вообще. IC — независимое управление каждым сегментом. А WW — два выделенных канала белого.

Торшер Govee может менять температуру белого света в диапазоне от 2200K до 6500K, а также создавать плавные переходы цветов с градиентами. Доступная пользователю яркость — 1725 лм. В одном приборе умещается спектр от мягкого вечернего света до режима, в котором удобно читать или работать, заверяют создатели. Это почти так. Лампа дает вертикальную полосу света, а круговая подсветка находится внизу цилиндрической базы. Читать неудобно — света слишком много, он попадает в глаза. А вот как декоративное решение устройство работает отлично.

Направленный в угол или на стену торшер создает множество сцен и объемов в интерьере. Даже без подключения к мобильному приложению или умному дому на лампе можно выбрать множество вариаций яркости, цвета и температуры белого с помощью пульта. Там же доступно переключение нескольких режимов музыкальной подсветки, которая пульсирует в такт окружающим звукам. Но если в помещении стоят две такие лампы, есть большой риск синхронизации одного пульта на оба устройства, что не позволит, например, включить разные варианты свечения.

Поэтому лучше воспользоваться мобильным приложением Govee Home. Там можно управлять каждым торшером и найти более 80 предустановленных световых сценариев. Немаловажная характеристика для световой техники — подключение к умному дому, в том числе к отечественному варианту для управления голосом.

Александр Леви