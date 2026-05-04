В Краснодаре осквернили могилы участников СВО

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об осквернении воинских захоронений на кладбище в пригороде Краснодара. Как сообщили в ведомстве, в ночь на 1 мая неизвестные повредили 14 памятников на могилах участников СВО.

Захоронения военнослужащих, погибших во время специальной военной операции, находятся на Аллее славы нового городского кладбища. Злоумышленники разбили фотографии и поломали один из надгробных крестов.

Следователь СКР выясняет все обстоятельства произошедшего. При установлении личностей вандалов им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Анна Перова, Краснодар