«Коммунисты России»

Партия создана в апреле 2012 года на базе «Объединенного левого движения». Позиционируется как более радикальная альтернатива КПРФ. Первым председателем был Максим Сурайкин. В 2022 году на внеочередном собрании партии он был снят с должности, но сам политик легитимность съезда не признал. Новым лидером партии стал Сергей Малинкович.

На выборах в Госдуму в 2016 и 2021 годах партия получила 2,27% и 1,27% голосов соответственно, не преодолев минимальный необходимый порог для получения мест в парламенте.