Суд в Ростове осудил сторонника террористов на 10,5 лет строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Имаму Исламову, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что подсудимый записал текстовое сообщение о добровольном вступлении в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Суд признал Исламова виновным и назначил 10,5 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

