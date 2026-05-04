«Дьявол носит Prada 2» собрал $233 млн за первые выходные проката

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоялась 1 мая. За три дня сиквел собрал в мире $233 млн, пишет The Guardian. В США и Канаде он, по данным Associated Press (AP), стал лидером проката, собрав $77 млн.

Слева направо: актрисы Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, актер Стэнли Туччи и актриса Эмили Блант

Слева направо: актрисы Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, актер Стэнли Туччи и актриса Эмили Блант

Тем самым за 2–3 мая «Дьявол носит Prada 2» обогнал по сборам байопик «Майкл» о поп-исполнителе Майкле Джексоне — его бокс-офис составил $54 млн. В свои первые выходные этот фильм собрал $97 млн в США и Канаде, став по этому показателю рекордсменом за всю историю биографических картин.

Производство «Дьявол носит Prada 2» обошлось в $100 млн против $35 млн в случае первого фильма. Тот собрал в прокате в 2006 году $326 млн (без поправки на инфляцию). Сиквел вызвал у кинокритиков неоднозначную реакцию, хотя большинство из них хорошо отзываются о фильме: на агрегаторе Rotten Tomatoes у него 79% положительных отзывов.

Как сообщает AP со ссылкой на сервис PostTrak, 76% покупателей билетов на сиквел — женщины. Перед его выходом зрители активно смотрели и оригинальный фильм — по подсчетам компании Nielsen, число просмотров «Дьявол носит Prada» на стриминговых сервисах с марта по апрель выросло на 428%.

Яна Рождественская