«Дьявол» скрылся в оценках

Сиквел «Дьявол носит Prada» вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков, хотя большинству продолжение понравилось даже больше оригинала. На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты режиссера Дэвида Френкеля 79% отзывов положительные. Для сравнения на том же ресурсе у первой части 75% свежести. Кинокритики хвалят «Дьявол носит Prada 2» за хорошую актерскую игру, роскошные костюмы и актуальные темы.

Действие картины развернется спустя 20 лет после событий первой части. В центре сюжета героиня Энн Хэтэуэй, которая вместе с бывшей начальницей в исполнении Мерил Стрип пытаются возродить журнал Podium. Некоторые кинокритики встретили «Дьявол носит Prada 2» без восторга. На агрегаторе Metacritic продолжение культовой ленты получило лишь 60% положительных отзывов. Главные претензии — вторичность ленты, а также отсутствие развития главной героини. А в некоторых моментах сюжет будто и вовсе откатывается назад, пишут зарубежные СМИ. Но кинокритик Forbes и автор Telegram-канала Oh, boy Тамара Ходова с этим мнением не согласна. По ее словам, сиквел, наоборот, закрывает вопросы, которые оставил «оригинал»:

«Мне понравился сиквел "Дьявол носит Prada" — во многом потому, что изначально ожидания были скорее негативными. Это типичный студийный проект, выросший из интеллектуальной собственности: попытка сделать сиквел ради фан-базы и минимизации рисков. Тем не менее "Дьявол носит Prada 2" неожиданно оказался достойным фильмом, который не обесценивает оригинал. В нем есть попытка затронуть темы позднего капитализма и упадка журналистики — без глубокого анализа, но с заметным комментарием к происходящему. Фильм показывает, что время сейчас непростое, даже если делает это в условной, почти сказочной форме. Критика в основном сводится к тому, что фильм "пустой" и не предлагает решений. Но, на мой взгляд, его задача другая: он фокусируется на отношениях Энди и Миранды, которые не были раскрыты в первой части, и в этом смысле продолжение довольно энергично закрывает этот пробел».

Мировая премьера сиквела «Дьявол носит Prada» запланирована на 1 мая. А в российском прокате американскую комедийную драму покажут после майских праздников. Релиз голливудской картины был перенесен кинотеатрами, чтобы освободить место для российского контента в майские праздники. Выход фильма вызовет настоящий ажиотаж, считает выпускающий редактор «2х2 Медиа» и автор Telegram -канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина:

«Оценки второй части фильма "Дьявол носит Prada" вполне ожидаемы — для сиквелов такого рода это стандартная ситуация. Зрители обычно идут за возвращением героев и знакомой историей, тогда как критики традиционно настроены более скептически. Режиссер сделал ставку на "безопасный сиквел" — узнаваемые персонажи и бренд, которые сами по себе привлекают аудиторию. По сути, это та же история в немного обновленной форме, как и во многих продолжениях известных франшиз. В России фильм официально не выходит, поэтому оценить его восприятие сложно: нет ни кассовых данных, ни полноценной статистики. При этом опыт показывает, что оценки критиков и зрителей часто расходятся. Например, на примере байопика о Майкле Джексоне видно тот же разрыв: у критиков рейтинг около 30% на Rotten Tomatoes, тогда как зрители оценивают фильм примерно в 90%, называя его одним из самых успешных музыкальных байопиков по реакции аудитории».

По оценке издания «Deadline», вторая часть «Дьявол носит Prada» соберет $180 млн за первый уик-энд в мировом прокате. Первая часть голливудского кино сделала кассу в более $320 млн и окупилась почти в девять раз.