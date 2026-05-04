Владельца «Уралдорстроя» осудили за хищение 76 млн рублей при ремонте дороги

Центральный районный суд Челябинска признал владельца ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна виновным в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте дороги. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Нвера Колозяна также оштрафовали на 40,5 млн руб., сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что в 2021 году Нвер Колозян подменил качественную щебеночно-песчаную смесь на более дешевую, не соответствующую ГОСТу. Строительные материалы использовались при ремонте автодороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык в рамках контракта с региональным миндортрансом. Установлено, что владелец «Уралдорстроя», будучи на тот момент еще и директором компании, предоставил заказчику ложные документы о количестве и стоимости материалов, за счет чего получил и похитил более 76,3 млн руб.

Сохранен арест на имущество Нвера Колозяна стоимостью более 50 млн руб. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2025 года Нвера Колозяна также приговорили к пяти годам колонии строгого режима за дачу взятки экс-сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову.

Ольга Воробьева