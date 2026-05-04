Рождаемость в Нижегородской области сократилась на 1,4% в 2025 году

Рождаемость в Нижегородской области в 2025 году сократилась по сравнению с 2024 годом на 1,4%. Об этом сообщается в проекте доклада областного минсоцполитики о положении детей и семей, опубликованном в материалах правительства.

В документе со ссылкой на данные Нижегородстата отмечается, что в 2025 году в Нижегородской области родились 21 688 детей, в 2024 году — 21 995 детей. В 2023 году в регионе родились 23 056 детей.

В 2025 году рождаемость сократилась по сравнению с 2021 годом на 13,3%. «Продолжается стойкая тенденция снижения количества родов и новорожденных в Нижегородской области», — говорится в документе.

В начале 2026 года нижегородские власти отчитались о росте рождаемости, произошедшем во втором полугодии 2025 года.

