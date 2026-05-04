Двое москвичей пытались сбыть 30 кг марихуаны

В Москве задержали двух местных жителей, которые хотели продать около 30 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Фигурантов отправили в СИЗО.

По данным МВД, злоумышленники организовали нарколабораторию в гараже на востоке столицы. При обысках полицейские нашли готовую к продаже марихуану, удобрения, оборудование и упаковочный материал. По подсчетам сотрудников правоохранительных органов, количества продукции хватило бы на 6 тыс. доз стоимостью свыше 45 млн руб. Госпожа Волк отметила, что один из задержанных находился в федеральном розыске по делу о наркоторговле с 2010 года.

Никита Черненко