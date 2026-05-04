Суд в Ростове-на-Дону признал авиаменеджера виновным в коммерческом подкупе

Управление ФСБ по Ростовской области привлекло к уголовной ответственности сотрудника авиакомпании за коммерческий подкуп (ч.6 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, руководитель группы планирования АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Максим Пономарев получал от членов летного состава незаконные денежные средства. Взамен он корректировал маршруты с максимальным полетным временем, а также по согласованию с пилотами определял им выходные дни. Совокупный доход господина Пономарева от преступной деятельности за период с 2022 года по 2024 год составил около 1,5 млн руб.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал Пономарева виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская