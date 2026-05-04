Ретропоезд Победа прибудет в Ростов-на-Дону 6 мая

На главный перрон станции «Ростов-Главный» 6 мая прибудет ретропоезд Победа. Состав, сформированный из исторических вагонов и паровозов времен Великой Отечественной войны, является частью ежегодной акции, посвященной Дню Победы, сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В 2026 году экспозиция поезда пополнилась новыми экспонатами. Впервые на платформах представлены мотоциклы с армейским вооружением, грузовик полуторка, зенитные орудия и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, известная как Зверобой. Отреставрированная машина получила прозвище за эффективность в борьбе с танками противника.

В составе поезда — вагоны-теплушки, вагон-душ, вагон-салон, а также паровозы Эр 739-99, участвовавший в Сталинградской битве, и ФД-20, работавший в тылу. Все они являются действующими экспонатами музея железнодорожной техники Северо-Кавказской магистрали. За время акции состав преодолеет более 1000 километров, делая остановки на ключевых станциях.

С 10:00 все желающие смогут увидеть экспонаты, воссоздающие атмосферу военного времени.

Мария Хоперская