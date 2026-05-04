Перемен требуют не все японские сердца

У властей Японии крепнет решимость изменить пацифистскую конституцию страны. 3 мая, в День Конституции, премьер Санаэ Такаити заявила о своем твердом намерении переписать основной закон, принятый сразу после Второй мировой войны, в соответствии с «требованиями времени». Большая часть японцев, согласно свежим опросам, поддерживает частичный пересмотр конституции. Немало и противников внесения в нее поправок, о чем свидетельствовали многочисленные акции протеста в минувшее воскресенье.

Фото: Lukas Coch / AAP Image / AP Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Действующая конституция Японии вступила в силу 3 мая 1947 года. С тех самых пор ее ни разу не меняли, хотя обсуждение возможных поправок велось правящей Либерально-демократической партией (ЛПД) Японии последние несколько лет.

В нынешнем году по случаю 79-й годовщины конституции премьер Санаэ Такаити, известная своей жесткой консервативной позицией, решила вплотную заняться вопросом принятия поправок.

3 мая, обращаясь с видеопосланием к участникам собрания сторонников конституционной реформы (на тот момент Такаити находилась с визитом во Вьетнаме), премьер заявила, что намерена добиваться пересмотра послевоенного основного закона, подчеркнув, что он «должен периодически обновляться в соответствии с требованиями времени». И добавила, что возглавляемая ей ЛДП будет «продвигать в парламенте дискуссии, нацеленные на принятие решений, заручившись при этом поддержкой других партий».

Принятая вскоре после окончания Второй мировой войны под диктовку американцев конституция Японии запрещает стране иметь любые вооруженные силы и предусматривает ряд серьезных ограничений, которых нет у других стран. Там указано, что «сухопутные, морские и военно-воздушные силы, а также иной военный потенциал никогда не будут создаваться».

Де-факто армия в Японии все-таки есть — ее называют Силами самообороны. За последние несколько лет Токио заметно увеличил расходы на оборону, укрепил потенциал ответного удара и расширил сотрудничество в сфере безопасности с США и вторым по значимости азиатским союзником Штатов Республикой Корея.

Сохраняющиеся юридические формулировки оказались не соответствующими фактическому положению дел в сфере обороны.

Привести закон и реальность к общему знаменателю, прежде всего официально закрепив правовой статус Сил самообороны в конституции, в ЛДП стремились все последние годы. Однако на этом пути выявилось немало подводных камней.

Согласно данным недавнего опроса, проведенного консервативной газетой Yomiuri Shimbun с 9 марта по 15 апреля, общественная поддержка изменения японской конституции довольно высока: 57% респондентов выступают за пересмотр, тогда как 40% высказываются против.

Главной загвоздкой оказалась статья 9 конституции. Первый пункт этой статьи провозглашает «отказ от войны как суверенного права нации, а также от угрозы применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров». И 80% респондентов не видят необходимости в пересмотре этого положения — за него выступают всего 17%. Это свидетельствует о том, что большинство японцев по-прежнему против отказа от краеугольного камня всей послевоенной пацифистской идентичности страны.

Мнения относительно пункта 2 статьи 9, запрещающего Японии обладание военным потенциалом, разделились почти поровну: 47% выступили за его пересмотр, а 48% оказались против.

Полного единодушия относительно того, как именно менять самую чувствительную 9-ю статью основного закона, нет даже среди партнеров по правящей коалиции. В апреле ЛДП и Партия инноваций Японии сформировали рабочую группу для разработки поправок к конституции и почти сразу согласились включить в нее положения о чрезвычайных полномочиях, охватывающих такие ситуации, как стихийные бедствия, кризисы в сфере национальной безопасности и пандемии.

А вот по 9-й статье партнеры сохранили существенные разногласия. Если ЛДП предлагает сохранить, пункты 1 и 2, добавив при этом новую статью, признающую Силы самообороны и допускающую лишь ограниченное право на коллективную самооборону, то Партия инноваций выступает за исключение пункта 2 и право на коллективную самооборону без всяких оговорок и ограничений.

К какому бы варианту японское правительство ни склонилось в итоге, для принятия любых поправок потребуется одобрение большинством в две трети голосов в обеих палатах парламента.

На февральских выборах в ключевую нижнюю Палату представителей ЛДП получила две трети мест, в верхней палате — Палате советников — партия власти и другие силы, выступающие за реформы, находятся в шаге от достижения аналогичного порога. Но вслед за одобрением парламента любые конституционные поправки должны быть одобрены еще и большинством избирателей на общенациональном референдуме.

И как наглядно продемонстрировали минувшие выходные, добиться расположения граждан будет непросто. 3 мая, пока Санаэ Такаити обращалась к сторонникам изменений, их противники провели по всей стране митинги и демонстрации с призывами сохранить основной закон в неизменном виде.

В Токио, например, на протестное мероприятие собралось порядка 50 тыс. человек. «Под руководством Такаити Япония следует за Америкой, словно собака за своим хозяином»,— заявила одна из участниц протестов, депутат одного из районов Токио Хироко Маэкава, добавив, что именно 9-я статья прежде успешно ограждала Японию от участия в военных авантюрах США, в том числе в Иране.

Местный депутат совсем не преувеличила. В марте, будучи в Белом доме, премьер Японии прямо и не без досады сообщила президенту США Дональду Трампу, что Токио не может направить свои Силы самообороны в Ормузский пролив именно из-за ограничений, предусмотренных статьей 9 конституции Японии.

Наталия Портякова